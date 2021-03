Domenica In, Mara Venier convinta a restare: “Se non mi cacciano…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Qualche mese fa, la conduttrice veneziana, Mara Venier, aveva confidato di voler lasciare il timone, che la vede da tre anni, alla guida del programma Domenica In, per dedicarsi di più alla famiglia. Mara Venier a Domenica inSembra però, che la situazione in questi ultimi giorni sia cambiata, dato che la Venier, ha preso la decisione di continuare, nella conduzione del contenitore Domenicale, anche nella prossima stagione. Domenica In, Mara Venier, confermata nella prossima stagione: “Se non mi cacciano..” A confermarlo, è la stessa Mara Venier, la quale, durante un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Messaggero’, spiega i motivi che l’hanno ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Qualche mese fa, la conduttrice veneziana,, aveva confidato di voler lasciare il timone, che la vede da tre anni, alla guida del programmaIn, per dedicarsi di più alla famiglia.inSembra però, che la situazione in questi ultimi giorni sia cambiata, dato che la, ha preso la decisione di continuare, nella conduzione del contenitorele, anche nella prossima stagione.In,, confermata nella prossima stagione: “Se non mi cacciano..” A confermarlo, è la stessa, la quale, durante un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Messaggero’, spiega i motivi che l’hanno ...

