Cos’è la delibera AGCom 10 21 CONS e cosa succederà ai vostri smartphone

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 25 marzo 2021) È definitivamente tramontata l’epoca dei servizi a pagamento indesiderati, attivati attraverso SMS magari, che per tanto tempo hanno avuto l’effetto di prosciugare le ricariche telefoniche. Sicuramente avrete notato che, in questi giorni, il vostro gestore telefonico vi sta avvisando – sempre via SMS – dell’attivazione della cosiddetta10/21/, ovvero il provvedimento dell’autorità garante delle comunicazioni con il quale si censura in maniera definitiva questa pratica scorretta. LEGGI ANCHE > Come funzionano le truffe succhia-soldi sui telefonini10/21/succede Se avete Vodafone, ad esempio, vi sarà capitato di leggere un sms con questo testo: Gentile Cliente, ti informiamo che ai sensi della...