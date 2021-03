Chi sono i Giornalisti più amati della TV: Mediaset, Rai, La 7 e Sky (Di giovedì 25 marzo 2021) Non solo TG, i Giornalisti della TV sono spesso tra i personaggi televisivi più amati perchè ogni giorno entrano nelle case degli italiani raccontando i fatti di cronaca, la politica, lo sport e tantissime altre notizie da tutto il mondo. Ma vediamo quali sono i Giornalisti delle maggiori trasmissioni Rai, Mediaset, LA7 e Sky più amati dal pubblico. Rai Si parte dalla Rai che con le tre reti principali è un bacino di Giornalisti che spesso si prestano alla conduzione di programmi e grandi eventi, sportivi e di spettacolo: Alberto Matano Francesca Fialdini Barbara Capponi Laura Chimenti Emma D’Acquino Alessio Zucchini Marco Frittella Monica Giandotti Serena Bortone Luisella Costamagna Barbara Carfagna Valentina Bisti Eleonora ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021) Non solo TG, iTVspesso tra i personaggi televisivi piùperchè ogni giorno entrano nelle case degli italiani raccontando i fatti di cronaca, la politica, lo sport e tantissime altre notizie da tutto il mondo. Ma vediamo qualidelle maggiori trasmissioni Rai,, LA7 e Sky piùdal pubblico. Rai Si parte dalla Rai che con le tre reti principali è un bacino diche spesso si prestano alla conduzione di programmi e grandi eventi, sportivi e di spettacolo: Alberto Matano Francesca Fialdini Barbara Capponi Laura Chimenti Emma D’Acquino Alessio Zucchini Marco Frittella Monica Giandotti Serena Bortone Luisella Costamagna Barbara Carfagna Valentina Bisti Eleonora ...

Advertising

GassmanGassmann : Premesso che attenderò diligentemente il mio turno, segnalo, visto che c’è la gara a chi è più esposto al covid, ch… - lucatelese : “Io ho preso... 80 mila euro, o dollari... Se lei pensa che un uomo possa cambiare le sue idee per soldi , lei non… - FBiasin : #Prandelli: 'Questo mondo non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va p… - Psss_Psss : RT @laura_coccia: A chi da adolescente mi diceva: 'ma che sei spastica??' Rispondevo: 'Si, qualche problema?' @marcotravaglio non ha mai in… - robsalnitro : @Vallescrivia @Mary_mbarza @Ales_1981 @milaunicoamore È anche un segnale per capire chi pagherà. Più è peloso, magg… -