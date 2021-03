Amici 20, si accendono gli animi: Rosa furiosa e Serena in lacrime (Di giovedì 25 marzo 2021) Da una settimana è iniziato l’attesissimo serale di Amici 20. Già dai pomeridiani, il pubblico ha spesso assistito agli animi infuocati sia degli allievi che degli insegnanti. Protagonista di tanti scontri è la ballerina Rosa Di Grazia, spesso in contrasto con l’insegnante di Alessandra Celentano. Negli ultimi daytime mandati in onda, alcune sfide hanno infiammato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Da una settimana è iniziato l’attesissimo serale di20. Già dai pomeridiani, il pubblico ha spesso assistito agliinfuocati sia degli allievi che degli insegnanti. Protagonista di tanti scontri è la ballerinaDi Grazia, spesso in contrasto con l’insegnante di Alessandra Celentano. Negli ultimi daytime mandati in onda, alcune sfide hanno infiammato L'articolo

Come partecipare al concorso "TIM accende il talento con Amici" TIMgate AMICI 2021 SERALE ED.20/ Anticipazioni registrazione 27 marzo: Celentano Vs Cuccarini Sono tanti i guanti di sfida lanciati per la seconda puntata del serale di Amici 2021. La sfida più accesa è sempre una: quella tra la maestra Celentano e Lorella Cuccarini. La prima mira infatti a ...

Amici: tutti contro Rosa “Era meglio se facevi quello di prima”, ha sottolineato Giulia, concorde sul fatto che questa prova sarà ancora più dura della precedente. “Ogni tanto sembra che te la stai prendendo con lei”, ha dett ...

