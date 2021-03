Amici 20, Pippo Baudo ospite e consegnerà un importante premio (Di giovedì 25 marzo 2021) Ottima notizia per gli allievi della scuola di Amici. Attraverso una clip, la produzione ha annunciato che Pippo Baudo sarà nel corso del programma. Il celebre conduttore, volto storico del piccolo schermo, consegnerà infatti un premio a uno dei cantanti all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) Ottima notizia per gli allievi della scuola di. Attraverso una clip, la produzione ha annunciato chesarà nel corso del programma. Il celebre conduttore, volto storico del piccolo schermo,infatti una uno dei cantanti all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GiuliaDettori : “Bella Pippo un bacio” come non amarlo? #amici #amici20 - sangio_amici : Bella PIPPO ????#Amici20 - Vic06119411 : Bella Pippo #amici 20 - Elena_0986 : Aka:Non é che la mattina mi sveglio e vado a cantare da Pippo COME SE FOSSERO MIGLIORI AMICI DA SEMPRE AHAHAHHA… - firefly484 : La parte nutria di me sente nominare Pippo Baudo ad Amici e ride pensando a quanti, avvelenandosi, penseranno a Tom… -