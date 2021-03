(Di giovedì 25 marzo 2021)del giorno che siamo a giovedì e giovedì 25 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso che prima l’aramaico e significa gemello ci dice il proverbio 2gp nel cortile uno per marzo e uno per aprile a Roger davvero così vabbè sono una pioggia Elton John Mina Sarah Jessica Parker e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi o Alessia da tanto tempo che non abbiamo notizie di Alessia Rosalba Giacomo e Mirko che Oggi compiono gli anni passano gli anni e mia mamma mia sembrava ieri proprio il nostro concertino ci hanno raggiunto veloci più di quanto fanno sulle Isole radio Alessandra Flavia Linda e auguriamo a voi una MeraRosa aggiornata e quindi con voi Grazie al vostro permesso possiamo fare il nostro viaggio nel tempo e allora 25 marzo 1991 a Los Angeles Sofia Loren riceve il mio Oscar alla carriera non è la prima volta che ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 25-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - sulsitodisimone : 25 Marzo 2005 ? Il prototipo IBM Blue Gene/L diventa il piu' potente computer del pianeta - sulsitodisimone : 25 Marzo 1886 ? Genova: esce il primo numero del quotidiano Il secolo XIX - sulsitodisimone : 25 Marzo 1634 ? Viene fondata la colonia del Maryland - sulsitodisimone : Santi del 25 Marzo 2021 -

GROSSETO " Giovedì 25 marzo , annunciazioneSignore, Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, il sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 18.31. Accadeva oggi: 1 a. C. " Data ...Per esplorare questo universo affascinante abbiamo dedicato ai colori il Focus dell'della ScienzaConsiglio nazionale delle ricerche on line da oggi, analizzandoli nei loro diversi ...GROSSETO – Giovedì 25 marzo, annunciazione del Signore, Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica ...Giornata di recuperi in Serie C. il Catanzaro si è imposto di misura sul fanalino di coda Cavese, grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Porcino. Con questo successo i ...