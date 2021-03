Zoe Cristofoli e Theo Hernandez | arriva la smentita sulla rottura | “Ca…te”

Advertising

zazoomblog : Zoe Cristofoli nega la rottura con Theo Hernandez: “Tutte cate!” - #Cristofoli #rottura #Hernandez: - PianetaMilan : La fidanzata d Theo fa chiarezza e nega la rottura ?? - sportli26181512 : Zoe smentisce la crisi con Theo? 'Non credete a tutto quello che leggete...': Zoe smentisce la crisi con Theo? 'Non… - JCTweet_ : Il profilo Instagram di Zoe Cristofoli è inguardabile, si rischiano le coronarie ad ogni foto. - lagoldoninuda : @cerucrazia Più fake di Zoe Cristofoli* -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Cristofoli

Pianeta Milan

Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime ore sulla possibile rottura tra Theo Hernandez enessuno dei due diretti interessati ha commentato ufficialmente ( leggi: Theo Hernandez e la fidanzatasi sono lasciati? ). Theo esono una delle coppie più presenti ...Commenta per primo E' crisi tra Theo Hernandez e? Sui social la modella e influencer sta lasciando indizi che vanno in quella direzione, con post in cui si è detta delusa dall'atteggiamento di qualcuno, parlando di amore, un ...Pare che la storia di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez non sia finita, almeno questo è ciò che si può capire sui social. A lanciare quella che sembra una timida smentita è l’influencer super tatuata, ...La bellissima Zoe Cristofoli sembra smentire le vci di una sua rottura con il terzino del Milan. Ecco cosa ha detto sui social ...