Vaccini e i conti che non tornano | in Piemonte eseguite più dosi di quelle disponibili?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Quindicimiladi vaccino Pfizerin più rispetto aricevute. Qualcosa non torna nei dati forniti dalla Regioneriguardo l’andamento della campagna vaccinale. Come notano i consiglieri regionali del Partito Democratico Daniele Valle e Domenico Rossi leggendo i report diffusi dall’Ente: “Il dato particolare è che risultano 572.032di Pfizer somministrate contro 557.830 ricevute. 15.000in più rispetto aricevute”, osservano. Alla base di ciò potrebbe esserci solo un ritardo nel caricamento dei dati, ma per far chiarezza su come sta andando la campagna vaccinale indomani in quarta commissione consiliare sarà ascoltato il commissario incaricato dalla Regioneper la ...

Ma non dobbiamo dimenticare che la partita deisi gioca molto sul piano della comunicazione:... Per quanto riguarda gli equilibri, questa situazione da 'resa dei' all'interno del PD non ......l'Associazione Nazionale Emodialisi Dialisi e Trapianto (ANED Onlus) che ringrazia Paolo, ... campagna vaccinazione, Covid19, mascherina chirurgica, PfizerBiontech, Regione Toscana,, ...Quindicimila dosi di vaccino Pfizer eseguite in più rispetto a quelle ricevute. Qualcosa non torna nei dati forniti dalla Regione Piemonte riguardo l’andamento della campagna vaccinale. Come notano i ...Il che significa poter rientrare tra i settori prioritari, come già avvenuto con il comparto sanitario, le forze dell’ordine, gli operatori scolastici e il personale universitario. Vaccinati, in molti ...