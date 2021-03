Umberto I | iniziata terapia con monoclonali

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – E’stamattina la somministrazione dell’anticorpo monoclonale per i soggetti che risultano positivi al virus e che ancora non hanno manifestato sintomi evidenti della malattia. Il primo paziente, un uomo di 59 anni con patologie cardiovascolari e ipertensione, ha ricevuto la dose presso il Centro SomministrazioneCovid delle Malattie Infettive del PoliclinicoI, diretto dal Prof. Claudio Mastroianni ed ha reagito positivamente. E’ quanto scrive in una nota il PoliclinicoI di Roma. “Il trattamento- spiega Mastroianni- come per questo paziente, deve avvenire secondo le indicazioni dell’AIFA preferibilmente entro le 72 ore, e comunque non oltre dieci giorni dalla comparsa dei sintomi della malattia”. Per accedere al Centro e’ necessaria la prescrizione del medico di famiglia, di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Umberto iniziata

RomaDailyNews

Successivamente con la Dischi Ricordi segue artisti come Gianna Nannini,Tozzi, Eduardo De ... Poi èl'avventura televisiva con X - Factor : il resto è storia. Il carattere esuberante ...Warhol era abilissimo a creare "opere aperte" (per usare una nota locuzione diEco, che ... "Se c'è una cosa grandiosa dell'America è che qui èla tradizione in base alla quale i più ...Il padre di Cosimo aveva espresso i suoi sospetti su Umberto. A leggere per prima la missiva sarà Gabriella che non saprà se consegnarla al marito. Fiorenza intanto porterà a termine la ...Giuliano Cardellini: “Questo museo non appartiene solo a Morciano, alla Valconca o all'Emilia Romagna, ma vuole essere nazionale. Il T Mub è nato per far conoscere Umberto Boccioni, che ancora è poco ...