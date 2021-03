Ultime Notizie Roma del 24-03-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da pianificare riapertura partire dalle scuole dove è possibile Dobbiamo essere uniti nella uscita della pandemia come lo siamo stati soffrendo insieme nei mesi precedenti dice il premier in Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani dopodomani obiettivo mezzo milioni di vaccini al giorno su over 80 differenze regioni difficili da accertare ha sottolineato il premier si terrà a stretto giro una cabina di regia con il premier draghi per decidere le prossime misure anti covid ed assumere dopo il 6 aprile al momento siamo in una fase interlocutoria nulla è ancora deciso spiega una fonte di governo anche sulla riapertura di scuole di infanzia e primaria zona rossa nulla è ancora stabilito una delle ipotesi sul tavolo una mini proroga di set 10 giorni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da pianificare riapertura partire dalle scuole dove è possibile Dobbiamo essere uniti nella uscita della pandemia come lo siamo stati soffrendo insieme nei mesi precedenti dice il premier in Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani dopodomani obiettivo mezzo milioni di vaccini al giorno su over 80 differenze regioni difficili da accertare ha sottolineato il premier si terrà a stretto giro una cabina di regia con il premier draghi per decidere le prossime misure anti covid ed assumere dopo il 6 aprile al momento siamo in una fase interlocutoria nulla è ancora deciso spiega una fonte di governo anche sulla riapertura di scuole di infanzia e primaria zona rossa nulla è ancora stabilito una delle ipotesi sul tavolo una mini proroga di set 10 giorni ...

