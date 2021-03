Traffico Roma del 24-03-2021 ore 17:30 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione si mantiene regolare il Traffico sulle principali strade dell’area metropolitana nessuna segnalazione sulle consolari mentre sul Raccordo Anulare da segnalare un incidente in carreggiata esterna incidente che provoca code tra La Rustica il video con la Roma L’Aquila disagi in viale di Tor di Quinto dove ci sono code tra la Farnesina e Corso Francia in uscita da Roma così anche verso Stadio Olimpico 3 via Fornaci di Quinto e via Lupi Pietro la causa una riduzione di carreggiata al Aurelio la polizia locale Ci segnala un incidente in via Aurelia Antica all’altezza di largo Don Luigi Guanella inevitabili le difficoltà per la circolazione ricordiamo i lavori sulla Roma-fiumicino lavori che ne provocano la chiusura tra l’uscita Magliana Trastevere l’euro in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si mantiene regolare ilsulle principali strade dell’area metropolitana nessuna segnalazione sulle consolari mentre sul Raccordo Anulare da segnalare un incidente in carreggiata esterna incidente che provoca code tra La Rustica il video con laL’Aquila disagi in viale di Tor di Quinto dove ci sono code tra la Farnesina e Corso Francia in uscita dacosì anche verso Stadio Olimpico 3 via Fornaci di Quinto e via Lupi Pietro la causa una riduzione di carreggiata al Aurelio la polizia locale Ci segnala un incidente in via Aurelia Antica all’altezza di largo Don Luigi Guanella inevitabili le difficoltà per la circolazione ricordiamo i lavori sulla-fiumicino lavori che ne provocano la chiusura tra l’uscita Magliana Trastevere l’euro in ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - ienapriski : RT @virginiaraggi: In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più veloce… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio #traff… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-03-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra https://t… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio #traff… -