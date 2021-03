Traffico Roma del 24-03-2021 ore 09:00 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane manifestazione tra poco a partire dalle 9 sino alle 13 in via della Pisana nei pressi degli uffici del consiglio regionale Lazio sit-in di protesta anche dalle 10 alle 12:30 in piazza Oderico da Pordenone davanti agli uffici della regione Lazio alle 11 cerimonia al mausoleo delle Fosse Ardeatine presenza della Presidente della Repubblica fino al 6 aprile ricordiamo che i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimarranno spenti Dunque accesso libero nelle zone a Traffico limitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo restano attive solo le ZTL vam ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane manifestazione tra poco a partire dalle 9 sino alle 13 in via della Pisana nei pressi degli uffici del consiglio regionale Lazio sit-in di protesta anche dalle 10 alle 12:30 in piazza Oderico da Pordenone davanti agli uffici della regione Lazio alle 11 cerimonia al mausoleo delle Fosse Ardeatine presenza della Presidente della Repubblica fino al 6 aprile ricordiamo che i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimarranno spenti Dunque accesso libero nelle zone alimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo restano attive solo le ZTL vam ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - VAIstradeanas : 09:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-03-2021 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Carsoli-Oricola (Km 50,5) e A… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Carsoli-Oricola (Km 50,5) e A24 S… -