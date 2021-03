Toronto Raptors-, multa in arrivo per Siakam? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Acque agitate ai Toronto Raptors. La franchigia canadese avrebbe deciso di sanzionare Saikam Pascal reo di aver insultato coach Nurce dopo la sconfitta subita da Cleveland. Toronto Raptors-, cosa succede? La franchigia canadese sta attraversando un periodo molto delicato. La frustrazione per l’attuale undicesimo posto in classifica, che rischia di tenerli fuori dai playoff dopo sette partecipazioni consecutive, non può non pesare sul rapporto tra giocatori e tecnico. Si spiega forse cosi l’atteggiamento poco edificante tenuto dl lungo camerunense che, forse stanco per essere stato tenuto in panchina durante l’ultimo quarto, ha pesantemente insultato il suo allenatore e ciò gli costerà una multa pesante. Siakam, comunque, era stato sanzionato con l’esclusione dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Acque agitate ai. La franchigia canadese avrebbe deciso di sanzionare Saikam Pascal reo di aver insultato coach Nurce dopo la sconfitta subita da Cleveland.-, cosa succede? La franchigia canadese sta attraversando un periodo molto delicato. La frustrazione per l’attuale undicesimo posto in classifica, che rischia di tenerli fuori dai playoff dopo sette partecipazioni consecutive, non può non pesare sul rapporto tra giocatori e tecnico. Si spiega forse cosi l’atteggiamento poco edificante tenuto dl lungo camerunense che, forse stanco per essere stato tenuto in panchina durante l’ultimo quarto, ha pesantemente insultato il suo allenatore e ciò gli costerà unapesante., comunque, era stato sanzionato con l’esclusione dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Toronto Raptors NBA, Toronto: Siakam litiga con coach Nurse, rischio multa ...dei Raptors a Cleveland di domenica, la ottava in fila (nel frattempo sono diventate nove). Inizialmente è uscita la notizia di una multa di 50mila dollari nei confronti del giocatore, ma Toronto ha ...

NBA, Kyle Lowry ha giocato la sua ultima gara ai Raptors? Lo vogliono Miami e Philadelphia I Toronto Raptors non vincono da 9 partite , la striscia di sconfitte più lunga oggi attiva nella NBA. E Kyle Lowry a perdere non ci è abituato. Da quando è in Canada la point guard uscita da Villanova ...

NBA, i Toronto Raptors multano Siakam per aver insultato Nurse NbaReligion NBA, Toronto: Siakam litiga con coach Nurse, rischio multa Parole grosse sono volate tra Pascal Siakam e Nick Nurse dopo la sconfitta dei Raptors a Cleveland di domenica, la ottava in fila (nel frattempo sono diventate nove). Inizialmente è uscita la notizia ...

Nba mercato LIVE: trattative in diretta I Raptors stanno valutando se cedere il loro simbolo, con Miami e Philadelphia pronte a farsi avanti se Toronto dovesse decidere per il divorzio. (La Gazzetta dello Sport) Ne parlano anche altri media ...

