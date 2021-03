"Te la faccio pagare...." Il padre la mette incinta e la madre la sequestra (Di mercoledì 24 marzo 2021) Angela Leucci Andranno a processo due genitori, accusati dalla figlia di sequestro di persona: il padre è al centro di un altro processo per molestie e violenza sessuale padre e madre vanno a processo. Lo ha disposto il gup Marcello Rizzo, dopo l’udienza preliminare per due genitori della provincia di Lecce accusati di sequestro di persona: l’uomo è stato già condannato in appello per violenza sessuale. La sopravvissuta in questa storia, colei che ha avuto il coraggio di denunciare, è la figlia della coppia, oggi trentenne, che, come riporta Corriere Salentino, accusa i genitori di averla segregata da aprile giugno 2017: la donna ha testimoniato di essere stata tagliata fuori dal mondo nei momenti in cui i genitori uscivano dalla casa comune, chiusa nell’abitazione a chiave, senza telefono né wi-fi. In più, secondo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Angela Leucci Andranno a processo due genitori, accusati dalla figlia di sequestro di persona: ilè al centro di un altro processo per molestie e violenza sessualevanno a processo. Lo ha disposto il gup Marcello Rizzo, dopo l’udienza preliminare per due genitori della provincia di Lecce accusati di sequestro di persona: l’uomo è stato già condannato in appello per violenza sessuale. La sopravvissuta in questa storia, colei che ha avuto il coraggio di denunciare, è la figlia della coppia, oggi trentenne, che, come riporta Corriere Salentino, accusa i genitori di averla segregata da aprile giugno 2017: la donna ha testimoniato di essere stata tagliata fuori dal mondo nei momenti in cui i genitori uscivano dalla casa comune, chiusa nell’abitazione a chiave, senza telefono né wi-fi. In più, secondo ...

GabCAAD3 : @JacopoPellegr10 Ma io infatti voglio la piattaforma pubblica, poi li faccio pagare. Ma ti immagini quanto la mener… - Barbarasbadata : RT @PaoloLeChat: Le faccio trovare i soldi in una busta sul muretto. Lei arriva, lascia i giornali, prende i soldi No ma scherza? Lei pensi… - holdmeniallxs : È PER QUESTO CHE FACCIO PAGARE INTERNET AI MIEI - Rigna_over : RT @jnterista_12: @enricoI00 Ci vuole coraggio a pagare per farti somministrare possibili veleni eh. Non lo faccio gratis figurati pagando.… - FatmyLilVampire : @Spleenetideal1 Piuttosto faccio la fame pur di pagare Spotify Premium. -