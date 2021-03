Serena Rigacci una storia di talento | la cantante si racconta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dal palco di Ti lascio una canzone quando era ancora piccolissima, a quello di X-Factor Ungheria dove ha conquistato il secondo posto nel talent show!è una giovanissima promessa della musica italiana. Con la sua Pisa nel cuore, ha già conquistato il pubblico della Romania e dell’Ungheria e con il suo brano I Know you want Me tonight, una collaborazione con Sean Kingston ( cantautore e rapper giamaicano di cui ricordiamo il grande successo di Beautiful Girls e la collaborazione con i produttori italiani Takagi & Ketra cantando con Giusy Ferreri il brano Amore e Capoeira) adesso è pronta per lasciare il segno anche in Italia. Non solo musica,è stata impegnata anche a teatro, nel ruolo di Ariel, per il musical La sirenetta, una bella occasione per mettersi alla prova e anche per incontrare una grane artista ...

