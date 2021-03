Pixi Pretties Collection 2021 | intervista alle beauty guru Promise e Tina Yong

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Specialmente quando a sommarsi sono i consigli dellepiù famose del web. E il risultato è la. Ovvero, la collaborazione che ha dato vita a quattro must have del makeup di primavera. Una collezione creata grazie al contributo di vere e proprie esperte di bellezza internazionali: Makeup by Denise, Louise Roe,. Ecco perché laè un inno alla versatilità e alla leggerezza del trucco. Un’esperienza interessante anche per le, che ci hanno raccontato tutto della loro collaborazione con ...