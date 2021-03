Piano vaccini, Curcio: «Si proceda per fascia di età, in ogni città un centro ad hoc» (Di mercoledì 24 marzo 2021) La lotta al Covid passa inevitabilmente per i vaccini: tra carenza di dosi, rallentamenti e stop, il Piano vaccinale entra in nuova fase, quella in cui – esaurite le somministrazioni agli ottantenni e alle categorie fragili – si procede per fascia d’età. È il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ad illustrare al Corriere della Sera le prossime mosse della campagna vaccinale. Piano vaccini Covid, Curcio: “A fine giugno ce la faremo” Nell’offrire la disponibilità dei suoi 200mila uomini per venire in soccorso alle Regioni che dovessero rimanere indietro, Curcio esorta: “Si vaccini per fascia di età, e in ogni città ci sarà un centro ad hoc”. “È necessario – ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) La lotta al Covid passa inevitabilmente per i: tra carenza di dosi, rallentamenti e stop, ilvaccinale entra in nuova fase, quella in cui – esaurite le somministrazioni agli ottantenni e alle categorie fragili – si procede perd’età. È il capo della Protezione Civile, Fabrizio, ad illustrare al Corriere della Sera le prossime mosse della campagna vaccinale.Covid,: “A fine giugno ce la faremo” Nell’offrire la disponibilità dei suoi 200mila uomini per venire in soccorso alle Regioni che dovessero rimanere indietro,esorta: “Siperdi età, e inci sarà unad hoc”. “È necessario – ...

