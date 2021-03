Pd: Marcucci, 'chiederò a gruppo votare Malpezzi e spero sia a unanimità' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Domani chiederò all'assemblea del gruppo Pd di votare Simona Malpezzi" a capogruppo e "spero che sia un voto all'unanimità". Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Domaniall'assemblea delPd diSimona" a capoe "che sia un voto all'". Così Andreain conferenza stampa al Senato.

Ultime Notizie dalla rete : Marcucci chiederò VIDEO Senato ok fiducia governo Draghi 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti Chiederò subito che in Vigilanza siano auditi i vertici Rai, affinchè sia fatta immediata chiarezza ... Così il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci nella sua dichiarazione di voto al ...

Governo, pressing Pd per 'salvare' alleanza con M5S Chiederò un incontro a M5S e Leu", dice il segretario e sottolinea: "Non bisogna perdere la forza e ... Lo dice anche il capogruppo Andrea Marcucci in assemblea con i senatori dem. "E' importante che il ...

