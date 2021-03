Papu Gomez non dimentica Catania e Stefania Sberna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Avrebbe sicuramente preferito ricordare ben altri momenti del suo passato al Catania, ma Alejandro Papu Gomez ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza alla sua ex società, ai suoi tifosi e a Stefania Sberna, storica voce del Massimino scomparsa nelle scorse ore.Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il calciatore passato in questi mesi dall'Atalanta al Siviglia, ha voluto scrivere alcune parole in ricordo della donna, simbolo di un popolo intero: "RIP. Il Massimino non sarà più lo stesso". Il tutto accompagnato da una foto della nota giornalista rigorosamente con i colori rossoazzurri attorno.Il Papu non dimentica Catania...TRIBUNA STAMPA MASSIMINO PER Stefania Sbernacaption id="attachment 1112145" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Avrebbe sicuramente preferito ricordare ben altri momenti del suo passato al, ma Alejandroha comunque voluto far sentire la propria vicinanza alla sua ex società, ai suoi tifosi e a, storica voce del Massimino scomparsa nelle scorse ore.Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il calciatore passato in questi mesi dall'Atalanta al Siviglia, ha voluto scrivere alcune parole in ricordo della donna, simbolo di un popolo intero: "RIP. Il Massimino non sarà più lo stesso". Il tutto accompagnato da una foto della nota giornalista rigorosamente con i colori rossoazzurri attorno.Ilnon...TRIBUNA STAMPA MASSIMINO PERcaption id="attachment 1112145" ...

