Nedved conferma Pirlo e Cristiano Ronaldo

Nel corso di una intervista rilasciata all'emittente Dazn, il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha voluto ribadire la fiducia nei confronti del tecnico, Andrea Pirlo, e ha confermato che Cristiano Ronaldo resterà sicuramente a Torino. Cosa ha detto Pavel Nedved? Nel momento più delicato della stagione bianconero, ci ha pensato inumero due della Juventus,Pavel Nedved,a fare il punto sulla situazione partendo dalla guida tecnica: "Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andfrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada.

EditorSuperfly : Sulle dichiarazioni di #Nedved potrei postare i video di Andrea Agnelli che conferma Allegri per poi licenzialo dop… - gifrver : RT @Pistogolblasta2: #Nedved conferma tutti per l'anno prossimo: Pirlo, CR7 e Orsato non si toccano. #Juve #SerieA - Pistogolblasta2 : #Nedved conferma tutti per l'anno prossimo: Pirlo, CR7 e Orsato non si toccano. #Juve #SerieA - lorenzo35693895 : Pavel #nedved rassicura il popolo juventino, #pirlo e #CR7 restano. - siriointer87 : #Nedved conferma #Pirlo e #Ronaldo Tifosi NON juventini -