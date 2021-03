Nazionale | Chiellini assicura | “Non sottovaluteremo nessuno Juventus? Pirlo non ha colpe”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord, valida per il gruppo C delle qualificazioni per i Mondiali Qatar 2022, ha parlato Giorgio. “Non rischiamo di sottovalutare la partita di domani perchè ci siamo scottati anni fa e sappiamo l’importanza della gara e che in una qualificazione mondiale, più che in quella europea, non si può sbagliare”. Sull’avversario,aggiunge: “Bisogna stare attenti alla loro fisicità. Se fai quello che devi vinci, perchè qualcosa manca loro a livello tecnico, però non sarà facile”. Stuzzicato sull’ipotesi Mondiale, il capitano azzurro commenta: “Tutti vogliono giocare in, questo ambiente ti rigenera sino in fondo. Poi vedremo…“. Infine, anche da Coverciano, inevitabile la domanda sulla, con particolare attenzione rivolta ad Andrea ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Chiellini

Commenta per primo È Giorgioad affiancare Roberto Mancini in conferenza stampa per la presentazione della gara che ... mentalmente siamo maturi' LA- 'Sono arrivate persone come ..."Il problema non è di Pirlo, ma della Juve intera". Così Giorgio, alla vigilia di Italia - Irlanda del Nord, parla della crisi bianconera. "Sono in, e non vorrei parlare piu' di tanto della Juve - ha aggiunto il difensore azzurro - . Ci vorrebbe ...Parma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il gruppo della Nazionale sta crescendo tanto". Lo dice il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio nelle qualificazion ...Una ferita che brucia ancora sulla pelle di chi all'epoca era in campo come Giorgio Chiellini. Il capitano della nazionale lo ha ricordato in conferenza stampa, spiegando come la squadra non ...