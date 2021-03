Nascosti in un tir per passare il confine, la Polstrada scova 6 clandestini (Di mercoledì 24 marzo 2021) La polizia stradale di Lucca ha sorpreso 6 clandestin i che, saliti all'insaputa dell' autista , viaggiavano Nascosti su di un autoarticolato, sperando di oltrepassare la frontiera . Il camionista, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) La polizia stradale di Lucca ha sorpreso 6 clandestin i che, saliti all'insaputa dell' autista , viaggiavanosu di un autoarticolato, sperando di oltrela frontiera . Il camionista, ...

