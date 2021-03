Nasce la rete ‘Essere legali in onore di Siani e Impastato’

Nasce la rete ‘Essere le(g)ali in onore di Siani e Impastato’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Una rete di scuole per la legalità. L’idea è nata da Federica Consolini, dirigente del liceo Ettore Majorana di Roma. In poco tempo hanno aderito i licei Manara, Vivona e Plauto di Roma, il Galilei di Siena, l’istituto Alberti di Roma e l’istituto comprensivo Quasimodo di Crispano. Un’alleanza che va sotto il nome di ‘Essere le(g)ali, in onore di Giancarlo Siani e Peppino Impastato’. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Una rete di scuole per la legalità. L’idea è nata da Federica Consolini, dirigente del liceo Ettore Majorana di Roma. In poco tempo hanno aderito i licei Manara, Vivona e Plauto di Roma, il Galilei di Siena, l’istituto Alberti di Roma e l’istituto comprensivo Quasimodo di Crispano. Un’alleanza che va sotto il nome di ‘Essere le(g)ali, in onore di Giancarlo Siani e Peppino Impastato’.

Ultime Notizie dalla rete : Nasce rete Dantedì, la Toscana celebra il Sommo poeta: tutti gli eventi e le iniziative ... simbolo di riconciliazione di Firenze con il poeta e dei valori su cui nasce l'Italia unita, è un ...e prodotto da 3D Produzioni ed andrà in onda nei prossimi mesi in prima serata su una Rete Rai. La ...

Debutta online 'L'Argomento', testata quotidiana di Pa.Mo Editore - Il nostro impegno è quello di farla vivere, a voi chiediamo di sostenerla leggendola e condividendola in Rete: perché l'impegno della redazione non richiede altro che la vostra attenzione e qualche ...

A Torino nasce la rete per le politiche giovanili TorinOggi.it Nasce Dama, "approccio diverso ai disturbi alimentari" Nell'anno della decima Giornata del Fiocchetto Lilla, il Centro Heta e l'Associazione Fort-Da hanno dato vita a Dama, una rete di comunicazione, studio e trattamento dei disturbi dell'alimentazione di ...

Racket e usura, nasce in Calabria e Basilicata progetto "Economie di libertà" Cassano allo Ionio (Cosenza) - Nasce 'Economie di Libertà', una rete di legalità contro l'usura e il racket che coinvolge due regioni. Il progetto - sarà presentato il 26 marzo in conferenza stampa - ...

