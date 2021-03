Napoli, Benitez dice di no a De Laurentiis: il motivo della sua scelta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rafa Benitez non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ecco la motivazione fornita dal tecnico spagnolo al presidente Aurelio De Laurentiis Rafa Benitez non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Lo segnala Corriere dello Sport mettendo in risalto che non si tratta né di una questione economica né tecnica. Il tecnico spagnolo si è chiamato fuori perché preferirebbe tornare lavorare in Inghilterra dopo le esperienze con Liverpool e Newcastle per ragioni familiari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rafanon sarà l’allenatore delnella prossima stagione. Ecco la motivazione fornita dal tecnico spagnolo al presidente Aurelio DeRafanon sarà l’allenatore delnella prossima stagione. Lo segnala Corriere dello Sport mettendo in risalto che non si tratta né di una questione economica né tecnica. Il tecnico spagnolo si è chiamato fuori perché preferirebbe tornare lavorare in Inghilterra dopo le esperienze con Liverpool e Newcastle per ragioni familiari. Leggi su Calcionews24.com

