Merkel cancella il lockdown di Pasqua: "È stato un mio errore" (Di mercoledì 24 marzo 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto marcia indietro sul lockdown di Pasqua: "È un errore mio. Chiedo scusa alle cittadine e ai cittadini tedeschi. Volevamo frenare la terza ondata, ma l'idea si è rivelata sbagliata". Solamente ieri il governo della Germania aveva indetto la nuova chiusura a causa del vertiginoso aumento dei contagi da Coronavirus. Angela Merkel cancella il lockdown di Pasqua La decisione è stata presa a causa della mancata risoluzione dei problemi relativi alla praticabilità della misura. Il lockdown prevedeva la totale chiusura del Paese, compresi i negozi di prima necessità. I problemi più grandi erano rappresentati dal pagamento degli stipendi, la logistica delle aziende e gli approvvigionamenti.

