Macerata Pg Cassazione | Confermare condanna Traini | fu tentata strage

Advertising

MediasetTgcom24 : Strage Macerata, pg Cassazione: confermare la condanna di Traini #macerata - fisco24_info : Strage Macerata: pg Cassazione, condannare Traini: 'Fu tentata strage, convalidare 12 anni reclusione' -

Ultime Notizie dalla rete : Macerata Cassazione

... il 3 febbraio 2018 a, con l'aggravante dell'odio raziale . Lo ha chiesto il pg dellaMarco Dall'Olio sottolineando che è stata corretta la motivazione della sentenza pronunciata ...- Fece piombarein una cappa di paura sparando dalla propria auto in corsa in alcune delle strade più ... Alle 10 a Roma è fissata l'udienza in Corte didavanti ai giudici ...Sia definitiva la condanna di Luca Traini a 12 anni di reclusione per il reato di strage. E' la richiesta del sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio ai giudici della VI sezione penale della Ca ...E' da confermare la condanna a 12 anni di reclusione a carico del 31enne Luca Traini accusato di aver sparato ferendo sei migranti, il 3 febbraio 2018 a Macerata, con l'aggravante dell'odio raziale.