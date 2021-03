Lazio, ricordi Mauricio? Oggi è una leggenda in Malesia (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA - Non ha lasciato un buonissimo ricordo, Mauricio alla Lazio. Arrivato in biancoceleste nel 2015, un anno dopo l'avventura in Russia allo Spartak Mosca. Poi il ritorno a Formello da fuori rosa, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA - Non ha lasciato un buonissimo ricordo,alla. Arrivato in biancoceleste nel 2015, un anno dopo l'avventura in Russia allo Spartak Mosca. Poi il ritorno a Formello da fuori rosa, ...

Advertising

laziolibera : Lazio, ricordi Mauricio? Oggi è una leggenda in Malesia - sportli26181512 : Lazio, ricordi Mauricio? Oggi è una leggenda in Malesia: Il brasiliano ha trovato la sua dimensione in Asia: “Qui p… - basco_2001 : @ildpaa Che io ricordi: - Boateng vs Barça - Andrè Silva vs Genoa - Theo vs Lazio - Qulturpunktch : «I ricordi» - poetanaif : @424BasilStreet Curiosità: ricordi la stagione dello scudetto viola? Il primo che ricordo è quello della Lazio, av… -