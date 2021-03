La dottoressa delle camere matrimoniali è direttrice (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dallo scorso dieci marzo Alba Sciascera è la direttrice della Medicina di Saronno. Ha iniziato a lavorare al presidio di piazzale Borella il primo novembre 2019 come responsabile facente funzione dell'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dallo scorso dieci marzo Alba Sciascera è ladella Medicina di Saronno. Ha iniziato a lavorare al presidio di piazzale Borella il primo novembre 2019 come responsabile facente funzione dell'...

Advertising

TheItalianTimes : “Abbiamo ripreso le vaccinazioni per #AstraZeneca” ma abbiamo visto a Torino il -30% di adesioni, “soprattutto tra… - Rosy72mex : @TheLAE1 @Donatacatani Se vogliamo parlare anche delle differenze tra le teorie neoclassiche e quella di keynes o… - GMarsibilio : Capire i minuziosi meccanismi delle piante per difendersi da patogeni e organismi esterni è un obiettivo del… - gabrillasarti2 : Depotenziare, depopolare , le parole d'ordine delle sinistre !! ?? Forze dell’ordine in pericolo, nuove rivelazioni… - Ile2S : @MaxCi65 Ho visto un servizio in tv (Agorà) che ne parlava. E una dottoressa volontaria ha parlato delle 24 vaccin… -