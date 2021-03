Juventus | Morata | “CR7? Ecco la verità sul Real Sul mio futuro a Torino…”

(Di mercoledì 24 marzo 2021)– Stagione complicata per la, che dopo anni sembra trovarsi fuori dalla lotta scudetto. Ieri sera Alvaro, impegnato con la nazionale spagnola, ha parlato al programma radiofonico El Larguero. L’attaccante ha parlato prima della stagione, definendola complicata. Ha parlato di piccoli dettagli che hanno fatto la differenza in Champions. Ha poi aggiunto che è una stagione di cambiamenti e nonostante ciò hanno portato a casa una Supercoppa e una finale di Coppa Italia.poi ha svelato ildi Cristiano Ronaldo., le parole dile sue parole su Ronaldo: “Hanno criticato tutti noi. Ci dà fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche e Ronaldo anche. Non devo certo spiegarvi chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

Tutte le notizie sulla squadraCalciomercatoin una intervista si racconta e parla del suo futuro e di quello di Cristiano Ronaldo Pausa nazionali che suona come un momento di riflessione in casa. I bianconeri, fuori ...JUVENTUS - Stagione complicata per la Juventus, che dopo anni sembra trovarsi fuori dalla lotta scudetto. Ieri sera Alvaro ...Alvaro Morata, intervistato ai microfoni di El Larguero, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo futuro e su quello di Ronaldo.