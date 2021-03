“I’m here”: il singolo di Bexxie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bexxie è in cima al mondo in questo momento. Il suo nuovo singolo intitolato “I’m here” è una novità davvero interessante. I’m here: che canzone è? I’m here è influenzato dalla house e da elementi tech-house moderni. Bexxie ha una propria visione e l’ha messa nero su bianco. Il suo sound può essere descritto come selvaggio ma di classe. Si tratta di musica house al suo meglio. “I’m here”, la sua traccia di debutto su cui l’etichetta NØID ha deciso di puntare, è un groover professionale con canti tribali e una linea di basso ruggente. Bexxie ha fatto irruzione sulla scena house un paio di anni fa, ma non è una nuova arrivata. È dalla fine degli anni ’90 che l’artista calca la scena musicale. Attualmente è presente sulla copertina di Fresh Finds: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)è in cima al mondo in questo momento. Il suo nuovointitolato “I’m” è una novità davvero interessante. I’m: che canzone è? I’mè influenzato dalla house e da elementi tech-house moderni.ha una propria visione e l’ha messa nero su bianco. Il suo sound può essere descritto come selvaggio ma di classe. Si tratta di musica house al suo meglio. “I’m”, la sua traccia di debutto su cui l’etichetta NØID ha deciso di puntare, è un groover professionale con canti tribali e una linea di basso ruggente.ha fatto irruzione sulla scena house un paio di anni fa, ma non è una nuova arrivata. È dalla fine degli anni ’90 che l’artista calca la scena musicale. Attualmente è presente sulla copertina di Fresh Finds: ...

