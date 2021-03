Il virus non ferma utili e investimenti di Terna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Corre forte l’utile di Terna, la società per la rete elettrica nazionale, controllata da Cdp Reti. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma, ex numero uno di Acea, ha chiuso il 2020 con utile netto di a 785,5 milioni di euro (757,3 milioni nel 2019, +3,7% in un anno)e ricavi a 2,5 miliardi euro, in crescita del 9,5%). Numeri che hanno spinto il board a proporre all’assemblea l’approvazione di un dividendo di 26,95 centesimi di euro per azione, in aumento dell’8% rispetto al 2019. Buone notizie anche sul fronte dell’Ebitda, pari a 1,8 miliardi di euro (+5,1%) mentre gli investimenti hanno raggiunto 1,3 miliardi, in crescita del 6,9%. Unico neo, aumenta l’indebitamento finanziario netto che si è portato a 9,1 miliardi contro gli 8,2 del 2019. Risultati che hanno convinto la Borsa, dove il titolo Terna ha chiuso la seduta in rialzo dello ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Corre forte l’utile di, la società per la rete elettrica nazionale, controllata da Cdp Reti. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma, ex numero uno di Acea, ha chiuso il 2020 con utile netto di a 785,5 milioni di euro (757,3 milioni nel 2019, +3,7% in un anno)e ricavi a 2,5 miliardi euro, in crescita del 9,5%). Numeri che hanno spinto il board a proporre all’assemblea l’approvazione di un dividendo di 26,95 centesimi di euro per azione, in aumento dell’8% rispetto al 2019. Buone notizie anche sul fronte dell’Ebitda, pari a 1,8 miliardi di euro (+5,1%) mentre glihanno raggiunto 1,3 miliardi, in crescita del 6,9%. Unico neo, aumenta l’indebitamento finanziario netto che si è portato a 9,1 miliardi contro gli 8,2 del 2019. Risultati che hanno convinto la Borsa, dove il titoloha chiuso la seduta in rialzo dello ...

