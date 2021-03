Il ragionier Durigon | santo protettore degli evasori Ora la Lega vuole cancellare automaticamente i debiti con il Fisco dopo 6 7 anni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il florido Claudio(nella foto a sx con Salvini), sottosegretario all’Economia, ne ha sparata un’altra delle sue: “La cancellazioneatti fiscali6-7deve diventare automatica”. Bene, bravo, bis, anzi “per sempre”. In pratica il floridoci sta comunicando che i cittadini devono evadere sistematicamente le tasse perché intantoun po’ di tempo lui vorrebbegli atti in “automatico” alla faccia di quelli che le tasse le pagano sempre fino all’ultimo centesimo e magari mettono pure i bolli da due euro sulle fatture. In questo modo ci sarebbero i cittadini “scemi” che pagano sempre i tributi e quelli “furbi” come vorrebbeche evidentemente sta rivolgendosi al suo elettorato, invece non li pagano, come ...