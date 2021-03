I Soliti Ignoti, paura in studio: lo scoppio vicino ad Amadeus (Di mercoledì 24 marzo 2021) paura nello studio de “I Soliti Ignoti” durante la puntata di questa sera, con il giornalista Zucchini come concorrente. Uno scoppio proprio vicino al conduttore… Un momento di forte spavento per Amadeus e per Alessio Zucchini. Il giornalista era concorrente della puntata di questa sera 24 marzo de “I Soliti Ignoti“ per vincere una somma più alta possibile da donare in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021)nellode “I” durante la puntata di questa sera, con il giornalista Zucchini come concorrente. Unoproprioal conduttore… Un momento di forte spavento pere per Alessio Zucchini. Il giornalista era concorrente della puntata di questa sera 24 marzo de “I“ per vincere una somma più alta possibile da donare in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MustBeAParadox : Ah così senza senso mi sono iscritto per partecipare ai soliti ignoti - homohominilupvs : io: per colpa di mia madre guardo sempre i soliti ignoti * @valeriolundini va ai soliti ignoti* mia madre: ue uagli… - chiiaracorsaro : RT @kintsvkuroi: italian culture is sbagliare il parente misterioso ai soliti ignoti e poi dire “sisi, si vede che si somigliano” quando fa… - eufer06 : @valeriolundini Vincono tutti ai soliti ignoti, tranne tu #santiddio - peppotoro : @LaNotiziaTweet Ma guarda un po'. Lo sapevano tutti tranne i.... Soliti ignoti. -