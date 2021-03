Guerini | “L’impegno dell’Italia in Africa è un unicum”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “L’impegno italiano in Africa è un unicum: nel Sahel, nel Corno d’Africa, nel Golfo di Guinea e in Libia si decide la nostra sicurezza e per questo è necessario far convergere gli sforzi attuali verso una visione sistemica sotto l’egida dell’Unione Europea. Le conseguenze della crisi di questa grande area e la forte ripresa della minaccia terroristica jihadista si riflettono nel Mediterraneo e in Europa“. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini al termine della visita di due giorni dove ha incontrato i militari italiani impegnati nelle missioni nei due Paesi del Corno d’Africa.