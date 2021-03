Giovanna Abate conferma storia con Akash: ma spunta la chat con un’altra (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ex tronista rivela che tra lei e l'ex naufrago c'è una frequentazione, ma resta senza parole quando viene messa di fronte a una notizia sconvolgente: pare che il modello fosse pronto a mettere in scena una falsa storia d'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ex tronista rivela che tra lei e l'ex naufrago c'è una frequentazione, ma resta senza parole quando viene messa di fronte a una notizia sconvolgente: pare che il modello fosse pronto a mettere in scena una falsad'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

