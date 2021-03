Germania, Merkel fa dietrofront sul lockdown rafforzato a Pasqua: «È stato un errore, mi scuso con il Paese» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Solo ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel annunciava un lockdown rafforzato per contenere i contagi da Coronavirus nella settimana di Pasqua (dall’1 al 5 aprile), con relativa chiusura di negozi, dei supermercati e l’annullamento delle funzioni religiose. Ma dopo le aspre critiche che hanno travolto l’esecutivo, la cancelliera tedesca ha deciso di fare dietrofront, convocando in mattinata un incontro urgente tra Governo e Laender, revocando – di fatto – il lockdown rafforzato. «È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo: è ancora possibile correggerlo», avrebbe spiegato la cancelliera, assicurando la piena assunzione di responsabilità della decisione. Le scuse di Merkel «Mi scuserò ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Solo ieri la cancelliera tedesca Angelaannunciava unper contenere i contagi da Coronavirus nella settimana di(dall’1 al 5 aprile), con relativa chiusura di negozi, dei supermercati e l’annullamento delle funzioni religiose. Ma dopo le aspre critiche che hanno travolto l’esecutivo, la cancelliera tedesca ha deciso di fare, convocando in mattinata un incontro urgente tra Governo e Laender, revocando – di fatto – il. «Èun, e gli errori vanno corretti in tempo: è ancora possibile correggerlo», avrebbe spiegato la cancelliera, assicurando la piena assunzione di responsabilità della decisione. Le scuse di«Mi scuserò ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - Agenzia_Ansa : La Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. C'è l'accordo tra il governo e i Laender #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, Merkel: #Germania in una nuova pandemia a causa delle varianti - annalisanicolet : RT @Corriere: ?? «È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità» https:… - MamolkcsMamol : RT @DelpapaMax: Funziona così. La kapó Merkel annuncia lockdown. Il servo Draghi la imita. Merkel se lo rimangia. Draghi no. Quando la kapó… -