Foggia, focolaio in casa rossonera: dieci calciatori positivi al Covid 19, a rischio la gara contro il Palermo? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di dieci calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero.Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Calcio1920 comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito deilli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al-19 didella prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero.Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ailli di svolgere la regolare attività.

Advertising

WiAnselmo : #Foggia, focolaio in casa rossonera: dieci calciatori positivi al Covid 19, a rischio la gara contro il #Palermo?… - Mediagol : #Foggia, focolaio in casa rossonera: dieci calciatori positivi al Covid 19, a rischio la gara contro il #Palermo?… - immediatonet : ULTIM'ORA?? Focolaio nel #Foggia, 10 positivi al #Covid tra i rossoneri. Tutta la squadra isolata in attesa di ulte… - FabioCasalucci : Pronto ASL Foggia 1? #Foggia @LegaProOfficial @FIGC La partita va immediatamente rimandata e la squadra posta in qu… - quintinocavallo : @FrancescoOrdine le risulta il focolaio nel Foggia Calcio? -