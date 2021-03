Femminismo ed ex collaboratrici | tra Boldrini e Lucarelli è scontro totale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Era molto facile prevedere che lo scandalo sulle exdi Lauranon sarebbe finito tanto presto. L’accusa, del resto, è pesante: l’ex presidente della Camera – che ha fatto deluna bandiera – avrebbe maltrattato e malpagato alcune sue assistenti, come la sua ex colf moldava e la sua ex portaborse. Insomma, l’inchiesta di Selvaggiarischia seriamente di affossare la credibilità della. Che, infatti, già ieri pomeriggio aveva annunciato all’Adnkronos che avrebbe presto replicato. Detto fatto: oggi, sull’edizione cartacea del Fatto Quotidiano, sono state pubblicate sia una lettera dellasia la risposta della. Donna Laura alla sbarra L’ex presidente della Camera tenta quindi di ...

...Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano sui rapporti tra Laura Boldrini e le sue. che da sempre regge il vessillo del. ' Stiamo trovando un accordo per formalizzare la ...... formatosi come reazione alliberale e attivo nel Regno Unito tra gli anni Settanta e ... poi, gli uomini vengono considerati nemici e le donne in rapporti con loro,e complici ...I casi di Scanzi e della Boldrini, come già in passato i passi falsi dei Cinque Stelle, smontano i moralismi di facciata della sinistra ...Laura Boldrini ha replicato a Selvaggia Lucarelli dopo l'articolo sul trattamento riservato alle collaboratrici ma per la giornalista le giustificazioni non sono credibili.