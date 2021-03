Fedez e Mara Maionchi insieme | La sorpresa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fedez e Mara Maionchi insieme e chi se lo sarebbe aspettato. I due sono pronti per un qualcosa che nessuno poteva prevedere. Fedez e Mara MaionchiDal prossimo 1 aprile i due saranno protagonisti di LOL Last One Laughing Chi ride è fuori. Saranno sei puntate di un format prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso in esclusiva da Amazon prime Video in ben 240 paesi nel mondo. Ci saranno dieci concorrenti in gara e un premio finale da 100mila euro da devolvere in beneficienza. In gara: Elio, Lillo, Angelo Pintus, Ciro e Frui dei The Jackal, Luca Ravenna, Katia Follesa, Frank Matano e Michela Giraud. Chi sarà a ridere per ultimo? LEGGI ANCHE >>> Fedez papà bis Fedez e Mara ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021)e chi se lo sarebbe aspettato. I due sono pronti per un qualcosa che nessuno poteva prevedere.Dal prossimo 1 aprile i due saranno protagonisti di LOL Last One Laughing Chi ride è fuori. Saranno sei puntate di un format prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso in esclusiva da Amazon prime Video in ben 240 paesi nel mondo. Ci saranno dieci concorrenti in gara e un premio finale da 100mila euro da devolvere in beneficienza. In gara: Elio, Lillo, Angelo Pintus, Ciro e Frui dei The Jackal, Luca Ravenna, Katia Follesa, Frank Matano e Michela Giraud. Chi sarà a ridere per ultimo? LEGGI ANCHE >>>papà bis...

