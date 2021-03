Facebook sta sperimentando il suo clone di Clubhouse su Messenger Rooms (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo che Mark Zuckerberg ha provato Clubhouse partecipando come ospite in una conversazione, Facebook si è mosso per iniziare a sviluppare un prodotto che possa rivaleggiare con il nuovo social network vocale. La novità è che il Clubhouse di Facebook potrebbe essere inserito nel social network come strumento di Messenger Rooms. A trovare un indizio in tal senso è stato l’informatico italiano Alessandro Paluzzi, che tramite il reverse engineering è riuscito a sbirciare tra i codici dell’applicazione per Android del social network. https://twitter.com/alex193a/status/1371755619045105669 Qui ha scoperto che Facebook ha inserito una funzione sperimentale che permette all’utente di aprire 3 tipologie di stanze per le conversazioni. La prima è quella che in molti già usano ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo che Mark Zuckerberg ha provatopartecipando come ospite in una conversazione,si è mosso per iniziare a sviluppare un prodotto che possa rivaleggiare con il nuovo social network vocale. La novità è che ildipotrebbe essere inserito nel social network come strumento di. A trovare un indizio in tal senso è stato l’informatico italiano Alessandro Paluzzi, che tramite il reverse engineering è riuscito a sbirciare tra i codici dell’applicazione per Android del social network. https://twitter.com/alex193a/status/1371755619045105669 Qui ha scoperto cheha inserito una funzione sperimentale che permette all’utente di aprire 3 tipologie di stanze per le conversazioni. La prima è quella che in molti già usano ...

