Facebook ha spiegato perché consente le minacce di morte ai personaggi pubblici (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo quanto afferma il The Guardian le linee guida di Facebook per la moderazione dei contenuti considerano in maniera differente personaggi pubblici e persone comuni. Il quotidiano britannico ha potuti fornire questa esclusiva dopo aver visionato le linee guida di moderazione interne al social, sulla cui base si decide cosa sia accettabile dire su qualcuno e cosa no. Quelle che vengono definite figure pubbliche – definizione che include persone con un vasto seguito o che vengono nominate sporadicamente dai giornali locali – non godono della stessa protezione riservata alle persone che non sono considerate famose. Il Guardian riporta come i «personaggi pubblici possano essere presi di mira in modi altrimenti vietati, compresi gli incitamenti alla loro morte». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo quanto afferma il The Guardian le linee guida diper la moderazione dei contenuti considerano in maniera differentee persone comuni. Il quotidiano britannico ha potuti fornire questa esclusiva dopo aver visionato le linee guida di moderazione interne al social, sulla cui base si decide cosa sia accettabile dire su qualcuno e cosa no. Quelle che vengono definite figure pubbliche – definizione che include persone con un vasto seguito o che vengono nominate sporadicamente dai giornali locali – non godono della stessa protezione riservata alle persone che non sono considerate famose. Il Guardian riporta come i «possano essere presi di mira in modi altrimenti vietati, compresi gli incitamenti alla loro». LEGGI ANCHE ...

