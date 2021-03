F1, Toto Wolff: “Test difficili per noi, Red Bull è sembrata forte. W12 non così stabile e piantata al suolo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Obiettivo ottavo titolo consecutivo (piloti e costruttori) per Toto Wolff, team principal della Mercedes, in vista del Mondiale di Formula Uno 2021. La scuderia di Brackley ha monopolizzato la scena nell’era ibrida, dal 2014 in poi, lasciando le briciole ai team rivali e centrando la bellezza di sette doppiette iridate di seguito. Le Frecce Nere partono con i favori del pronostico anche quest’anno, tuttavia i Test pre-stagionali hanno evidenziato alcune lacune della W12. “Abbiamo passato parecchio tempo in Bahrain di recente e con alterne fortune, complessivamente sono stati tre giorni di Test difficili per noi. La W12 non era così stabile, prevedibile o piantata al suolo come alcuni nostri rivali. La Red Bull è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Obiettivo ottavo titolo consecutivo (piloti e costruttori) per, team principal della Mercedes, in vista del Mondiale di Formula Uno 2021. La scuderia di Brackley ha monopolizzato la scena nell’era ibrida, dal 2014 in poi, lasciando le briciole ai team rivali e centrando la bellezza di sette doppiette iridate di seguito. Le Frecce Nere partono con i favori del pronostico anche quest’anno, tuttavia ipre-stagionali hanno evidenziato alcune lacune della W12. “Abbiamo passato parecchio tempo in Bahrain di recente e con alterne fortune, complessivamente sono stati tre giorni diper noi. La W12 non era, prevedibile oalcome alcuni nostri rivali. La Redè ...

Advertising

antorendina : Bluff giá finito? Toto Wolff: “Vogliamo dimostrare la capacità di reagire alle difficoltà. In questi giorni abbiam… - automotorinews : ? Il team principal della #Mercedes Toto #Wolff rifiuta il vaccino anti #Covid in Bahrain ?? Il motivo #F1 - devrijnho : Toto Wolff daddy pazzesco che bella la formula 1 - marifics : RT @reginaditear: NON TOTO WOLFF MI PISCIO SOTTO - mentayoongi : non min yoongi team principal della merc come toto wolff ???? -