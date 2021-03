Eni: Procura Milano, 'a fianco pm De Pasquale e Spadaro, subite intimidazioni' (2) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Il Procuratore, nella nota, ribadisce che "in materia di corruzione internazionale l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è rafforzata dagli impegni assunti dallo Stato Italiano con la Convenzione Ocse di Parigi del 1997". Sempre nel comunicato, si precisa che "nel corso delle indagini sono stati imbastiti da un avvocato dell'Eni" due procedimenti "finalizzati ad inquinare l'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e a danneggiare l'immagine di alcuni consiglieri indipendenti dell'Eni, segnatamente Luigi Zingales e Karina Litvack; per taluni fatti specifici, gli imputati, tra i quali un magistrato, hanno ammesso gli addebiti e sono già stati condannati;". E ancora: "Nell'azione di inquinamento, chi l'ha ideata e portata avanti ha anche cercato di delegittimare il pubblico ministero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Iltore, nella nota, ribadisce che "in materia di corruzione internazionale l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è rafforzata dagli impegni assunti dallo Stato Italiano con la Convenzione Ocse di Parigi del 1997". Sempre nel comunicato, si precisa che "nel corso delle indagini sono stati imbastiti da un avvocato dell'Eni" due procedimenti "finalizzati ad inquinare l'inchiesta condotta dalladie a danneggiare l'immagine di alcuni consiglieri indipendenti dell'Eni, segnatamente Luigi Zingales e Karina Litvack; per taluni fatti specifici, gli imputati, tra i quali un magistrato, hanno ammesso gli addebiti e sono già stati condannati;". E ancora: "Nell'azione di inquinamento, chi l'ha ideata e portata avanti ha anche cercato di delegittimare il pubblico ministero di ...

Advertising

StefanoFeltri : Ecco perché l’Eni ha deciso di patteggiare nell’indagine per corruzione in Congo consigliato a quelli che pensano… - TV7Benevento : Eni: Procura Milano, 'a fianco pm De Pasquale e Spadaro, subite intimidazioni' (2)... - TV7Benevento : Eni: Procura Milano, 'a fianco pm De Pasquale e Spadaro, subite intimidazioni'... - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Secondo la procura di Milano, le tangenti non consisterebbero in bonifici o valigie di contanti, ma in pezzi di giacime… - lucatrogni : RT @StefanoFeltri: Ecco perché l’Eni ha deciso di patteggiare nell’indagine per corruzione in Congo consigliato a quelli che pensano che… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Procura Caso Eni-Nigeria, la procura generale chiede l'assoluzione per i presunti mediatori La Repubblica Eni: Procura Milano, 'a fianco pm De Pasquale e Spadaro, subite intimidazioni' Milano, 24 mar. (Adnkronos) - La Procura di Milano "è al fianco" dei "colleghi" Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, rispettivamente procuratore aggiunto e pubblico ministero che hanno condotto l'inchi ...

“Allarmanti perplessità per le critiche della pg di Milano sul costo delle indagini su Eni Nigeria”. La lettera degli ex magistrati Pubblichiamo la lettera di Laura Bertolé Viale, Maria Elena Visconti e Salvatore Sinagra, già magistrati della Procura Generale di Milano. La missiva è relativa alla richiesta di assoluzione formulata ...

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - La Procura di Milano "è al fianco" dei "colleghi" Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, rispettivamente procuratore aggiunto e pubblico ministero che hanno condotto l'inchi ...Pubblichiamo la lettera di Laura Bertolé Viale, Maria Elena Visconti e Salvatore Sinagra, già magistrati della Procura Generale di Milano. La missiva è relativa alla richiesta di assoluzione formulata ...