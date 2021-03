Elon Musk | Da oggi si può acquistare una Tesla con Bitcoin

Advertising

A partire da oggi, negli Stati Uniti, i modelli della Tesla potranno essere acquistati anche tramite bitcoin: lo ha rivelato l'amministratore delegatotramite il proprio account su Twitter, confermando così le anticipazioni dello scorso mese sull'intenzione di accettare pagamenti nella criptovaluta più nota e scambiata al mondo per le sue ...Il fondatore di Tesla ,, ha annunciato che i clienti dell'azienda di veicoli elettrici potranno ora comprare le sue auto con i bitcoin . "You can now buy a Tesla with bitcoin", ha twittato, aggiungendo che i ...Tesla accetta da adesso Bitcoin come mezzo di pagamento. Notizia che in molti si aspettavano – anche se in un futuro non ancora definitivo – e che arriva ora, mentre negli Stati Uniti sono chiusi i me ...Lo scrive Elon Musk via twitter. La valuta resterà “virtuale”, non sarà convertita in moneta corrente. Opzione subito attiva negli Usa, entro l'anno in tutto il mondo ...