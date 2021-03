Draghi: “Tutto il possibile per risolvere la crisi sanitaria” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “A un anno di distanza” dall’inizio della pandemia “dobbiamo fare tutto il possibile per una rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci“. Così il premier Mario Draghi riferendo al Senato in vista del consiglio Ue. “Vorrei che oggi arrivasse agli italiani un messaggio di fiducia”, aggiunge Draghi. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “A un anno di distanza” dall’inizio della pandemia “dobbiamo fare tutto il possibile per una rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci“. Così il premier Mario Draghi riferendo al Senato in vista del consiglio Ue. “Vorrei che oggi arrivasse agli italiani un messaggio di fiducia”, aggiunge Draghi.

Draghi incontra Letta, colloquio a tutto campo - Ultima Ora Agenzia ANSA Il discorso di Mario Draghi in Senato Il discorso di Mario Draghi in Senato. In vista del Consiglio Europeo in programma domani, giovedì 25 marzo, il premier Mario Draghi interviene in Senato per informare il Parlame ...

Traguardi concreti per il Sud Per due giorni il Sud sale di prepotenza alla ribalta nazionale. Grazie alla ministra Mara Carfagna che ha organizzato questa campagna d’ascolto di tutte le istanze centrali e territoriali interessate ...

