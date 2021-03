Draghi chiama Erdogan: 'Preoccupato per i diritti umani in Turchia' (Di mercoledì 24 marzo 2021) In seguito all'uscita dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e le manifestazioni in piazza, l'Italia ha espresso 'preoccupazione' per la situazione dei diritti umani in Turchia. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) In seguito all'uscita dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e le manifestazioni in piazza, l'Italia ha espresso 'preoccupazione' per la situazione deiin. ...

Covid, Draghi chiama Speranza e il Cts: i timori per l’avanzata del virus Corriere della Sera Draghi chiama Erdogan: "Preoccupato per i diritti umani in Turchia" Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una conversazione telefonica con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Draghi ed Erdogan hanno avuto oggi “un’articolata conversazione ...

