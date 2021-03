Cry Macho: l’ultima fatica di Clinton Eastwood in uscita a ottobre (Di mercoledì 24 marzo 2021) Clint Eastwood si stà avvicinando al secolo di vita , ma non mostra segni di rallentamento. Infatti secondo Variety il suo ultimo film, Cry Macho, uscirà il 22 ottobre. Come si intitola il film? Cry Macho è il titolo del film, sarà nelle sale cinematografiche e contemporaneamente in streaming il 22 ottobre. Il film neo western è prodotto e diretto da Clinton Eastwood il quale è anche l’attore protagonista. La storia Eastwood, che ha anche diretto il film, interpreta un’ex star di rodeo e allevatore di cavalli il cui ex capo lo assume per raccogliere suo figlio dalla madre alcolizzata del ragazzo in Messico e riportarlo in Texas. Ambientato nel 1978, è basato sull’omonimo romanzo del 1975 di N. Richard Nash, che ha scritto la sceneggiatura ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Clintsi stà avvicinando al secolo di vita , ma non mostra segni di rallentamento. Infatti secondo Variety il suo ultimo film, Cry, uscirà il 22. Come si intitola il film? Cryè il titolo del film, sarà nelle sale cinematografiche e contemporaneamente in streaming il 22. Il film neo western è prodotto e diretto dail quale è anche l’attore protagonista. La storia, che ha anche diretto il film, interpreta un’ex star di rodeo e allevatore di cavalli il cui ex capo lo assume per raccogliere suo figlio dalla madre alcolizzata del ragazzo in Messico e riportarlo in Texas. Ambientato nel 1978, è basato sull’omonimo romanzo del 1975 di N. Richard Nash, che ha scritto la sceneggiatura ...

