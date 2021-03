Ci possiamo fidare dei vaccini? (Di mercoledì 24 marzo 2021) La vicenda del siero AstraZeneca e dello stop, sia pure temporaneo, alla campagna di immunizzazione ha alimentato i dubbi e timori (legittimi o infondati, poco importa) intorno agli antidoti contro il Covid: quanto siano davvero sicuri, che rischi si corrono, quali effetti danno, chi li controlla. E senza la fiducia collettiva, sarà ben difficile raggiungere la tanto sospirata immunità di gregge. Non abbiamo i nervi saldi. Non abbiamo le idee chiare. Non abbiamo fiducia. E mentre, sconsolati e vagamente nevrastenici, aspettiamo il nostro turno per il vaccino, ci dicono che il siero che doveva toglierci dai guai forse non è così salvifico come pareva. Quei casi di trombosi che hanno acceso una luce sinistra sul lotto ABV2856 del farmaco di AstraZeneca, e quelle «morti» sospette in persone da poco vaccinate (con un altro lotto, però), rendono ancora più accidentata l'interminabile ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 marzo 2021) La vicenda del siero AstraZeneca e dello stop, sia pure temporaneo, alla campagna di immunizzazione ha alimentato i dubbi e timori (legittimi o infondati, poco importa) intorno agli antidoti contro il Covid: quanto siano davvero sicuri, che rischi si corrono, quali effetti danno, chi li controlla. E senza la fiducia collettiva, sarà ben difficile raggiungere la tanto sospirata immunità di gregge. Non abbiamo i nervi saldi. Non abbiamo le idee chiare. Non abbiamo fiducia. E mentre, sconsolati e vagamente nevrastenici, aspettiamo il nostro turno per il vaccino, ci dicono che il siero che doveva toglierci dai guai forse non è così salvifico come pareva. Quei casi di trombosi che hanno acceso una luce sinistra sul lotto ABV2856 del farmaco di AstraZeneca, e quelle «morti» sospette in persone da poco vaccinate (con un altro lotto, però), rendono ancora più accidentata l'interminabile ...

