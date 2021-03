Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Finale positivo perspinta dagli acquisti sui titoli petroliferi grazie al rally del prezzo del greggio. Contesto negativo, invece, tra le altre piazze europee che seguono l’andamento contrastato di Wall Street nonostante a marzo l’indice PMIi per l’Eurozona abbia segnalato un ritorno alla crescita dell’attività delle imprese per le prima volta in sei mesi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,32%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,59%. Nello scenario borsistico europeo piccola ...

Finale positivo per Piazza Affari spinta dagli acquisti sui titoli petroliferi grazie al rally del prezzo del greggio . Contesto negativo, invece, tra le altre piazze europee che seguono l'andamento ...europeeper via della situazione turca e i nuovi lockdown in arrivo per contenere il contagio da Covid - 19. Madrid caduta dell'1,5%. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni a +0,26% ...Piazza Affari si mantiene positiva nel finale (Ftse Mib +0,32%) in testa alle altre piazze europee. Stabile lo spread sotto i 95 punti base, mentre prosegue la corsa del greggio (Wti +5% a 60,7 dollar ...Il professore Sabino Cassese, fra i più noti giuristi italiani, è un attento osservatore delle vicende europee. A lui chiediamo un giudizio su come l'Unione Europea ha affrontato ...