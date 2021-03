Basket | Serie A1 femminile 2020-2021 | Venezia espugna Bologna e resta in vetta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Vincono Reyered Empoli nei due match disputati oggi, conanticipo della 26° giornata e Broni-Empoli recupero della 15° giornata dellaA1del. Venete che, così, si confermano insolitarie, mentre Empoli rimonta Broni, vince nei supplementari, e consolida il quinto posto in classifica, staccando la Geas. Nel primo match di giornata vittoria agevole per l’Umana Reyercheil campo della Virtus Segafredo. Match deciso già nei primi 10 minuti di gioco, con le ospiti che dominano. Bastano tre minuti aper prendere le misure di, poi una tripla di Carangelo ...

Brindisi compie un altro passo importante verso le Final Eight vincendo con autorità la gara di ritorno in casa del Tofas Bursa, consolidando il primo posto in classifica nel girone I in coabitazione ...